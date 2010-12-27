Анна Хилькевич устроила фотосессию в стиле клипов Sia

В Instagram Анны Хилькевич появились необычные фотографии звезды.

Анна Хилькевич устроила фотосессию, на которой предстала в стиле Мэдди Зиглер. Речь идет о девушке-танцоре, которая снимается во всех без исключения клипах австралийской певицы SIA. На снимках, попавших в Instagram Анны Хилькевич, видно, что звезда надела на себя белый парик и сделала специфический макияж. Россиянка действительно похожа на юную танцовщицу. При этом красавица не скрывает, что посвятила этот фотосет творчеству SIA.

Решила сегодня перетанцевать Sia, - написала Анна Хилькевич.

Не исключено, что в ближайшее время мы увидим танцы Хилькевич в стиле юной Зиглер. Скорее всего, эта фотосессия является частью подготовки певицы к съемкам нового клипа.

Фото: Анна Хилькевич, Instagram