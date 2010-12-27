Снова беременна: Анна Хилькевич показала округлившийся живот

Анна Хилькевич объявила о том, что находится в ожидании чуда.

Популярная российская актриса Анна Хилькевич опубликовала фото в интересном положении. Также она объявила в своем Instagram, что они с супругом ждут второго ребенка.

Если бы сегодня было 1 апреля , то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку. Почти как мой муж. Ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же, многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я. Анна Хилькевич

Напомним, что Анна и Артур воспитывают 2-летнюю дочь Арианну. Име ребенку они выбирали вместе, именно поэтому оно составлено из двух родительских. Мальчика или девочку ждет звездная парочка пока неизвестно.

Спасибо вам, друзья, за тёплые слова и поздравления. Я даже волновалась вчера и сегодня... столько людей написали, позвонили...ну, и в очередной раз я убеждаюсь, что вопрос любви, семьи и жизни самые животрепещущие и важные для человека... спасибо вам. Я, правда, хотела прям почти сразу как узнала всем рассказать, но потом кое-что меня остановило... все-таки недаром говорят "счастье любит тишину", но вы сами понимаете, что с этими соцсетями в современном мире особо не помолчишь, да и делиться с вами (особенно после 6тыс комментариев) хочется особенно, но ведь у меня ещё все впереди, ещё нужно доносить и родить, а параллельных планов миллиард.

Фото: Instagram - annakhilkevich