Анкету Цоя о вступлении в Ленинградский рок-клуб не смогли продать на аукционе

Цена лота составила 1 миллион рублей.

Накануне, 27 октября, аукционный дом "Литфонд" проведел аукцион двух вещей, принадлежащтх фронтмену группы Кино Виктору Цою. В ходе торгов ни один из представленных лотов так и не был продна. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Первым товаром была анкете, которую Цой заполнил специально для вступления в знаменитый Ленинградский рок-клуб. В данных музыкант указал свое образование, музыкальные предпочтения и место работы, а в также лаконично написал "Прошу принять меня в члены рок-клуба". В конце документа он поставил подпись и дату. Цена лота составила 1 миллион рублей.

Второй товар это книга "Детектив и политика", где музыкант оставил свой автограф. Цена товара составила 20 тысяч рублей.

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Фото: ВКонтакте/Виктор Цой, Петербургский Дневник.