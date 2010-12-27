"Зенит"обогнал "Манчестер Юнайтед" в рейтинге коэффициентов клубов УЕФА

Команда из Северной Столицы заняла 16 место.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" обошел "Манчестер Юнайтед" в рейтинге коэффициентов клубов УЕФА. Команда из Северной Столицы заняла 16 место.



Напомним, что рейтинг коэффициентов рассчитывается на основании результатов команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. В своем последнем матче в ЛЕ против "Бордо" петербуржсцы одержали победу, а "МЮ" проиграл "Ювентусу" в групповом этапе ЛЧ.



Отметим, что в топ-50 рейтинга находятся еще три российских клуба. ЦСКА располагается на 30-ом месте, "Краснодар" – 47-ом, "Локомотив" – 50-ом. Лидирует в списке "Реал", затем идет "Барселона", а замыкает тройку лидеров "Бавария".

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Фото: ФК "Зенит"