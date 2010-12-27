Россия сократила отрыв от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

РФ заработала 0,5 баллов и в купе имеет в своем активе 47,549 баллов.

Благодаря победе петербургского "Зенита" над французким "Бордо" в рамках Лиги Европы Россия закрепилаь на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА.



На еврокубковой неделе РФ заработала 0,5 баллов и в купе имеет в своем активе 47,549 баллов. Ближайшие преследователь - Португалия находится на седимой строчке с 42,032. В пятерке лучших находятся Испания(91.283), Англия (69.034), Италия (68.725), Германия (64.070) и Франция (52.665).



Напомним, что сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.



Ранее на Piter.TV: Матч "Зенит-Бордо" закончился победным счетом 2:1

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