Анфиса Чехова представила свой сборник стихов в Петербурге

Телеведущая провела творческую встречу с поклонниками в "Буквоеде" на Невском проспекте.

Во вторник, 26 февраля, Анфиса Чехова представила в Петербурге свой первый сборник стихов "Стихи. Мысли. Чувства". Телеведущая провела творческую встречу с поклонниками в "Буквоеде" на Невском проспекте.

Во время разговора с петербуржцами Чехова призналась, что пишет стихи с подросткового возраста. Однако мощным творческим импульсом для нее стало известие о смерти Жанны Фриске. Анфиса Чехова не была подругой певицы, но лично знала ее. Телеведущая была поражена, когда узнала что Фриске умерла.

Чехова также рассказала поклонникам, что несколько лет назад планировала написать прозаическую книгу. Она даже заключила договор с издательством и собиралась улететь всей семьей на Бали, где планировала начать работу. Но в жизни телеведущей произошли изменения - она рассталась с мужем, поэтому написание прозаической книги пришлось отложить.

Фото и видео: Piter.TV