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Анфиса Чехова: "Главный источник вдохновения - это любовь"

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В интервью каналу Piter.TV телеведущая призналась, какие чувства вдохновляют ее в жизни.

В феврале Анфиса Чехова представила книгу стихов "Стихи. Мысли. Чувства". В интервью каналу Piter.TV телеведущая призналась, какие чувства вдохновляют ее в жизни.

Главного источника вдохновения не существует, наверное. Вдохновение я черпаю из разных источников. Самым приятным источником является любовь - во всех ее проявлениях. Не только для написания стихов, а вообще для жизни, для всего. Если в моей жизни нет любви, то я очень... лишена энергии, вот. Чем больше в моей жизни любви, тем больше я готова делиться с людьми тем, что из меня прет. То же самое со стихами. Я их иногда пишу от событий в своей жизни, иногда просто глядя в окно, задумавшись, вдруг какая-то картинка разворачивается, иногда от рассказов своих подруг - поговорили, она рассказала свою какую-то историю, и у меня развернулась картинка, и я написала стих. Иногда просто хочу выложить фотографию и думаю: "Давно стихов не писала", и глядя на фотографию, пишу стих. Вот, они все из разных источников совершенно рождаются.

Анфиса Чехова, телеведущая.

Ранее на Piter.TV: Анфиса Чехова: "Каждая женщина - ведьма"

Видео: Piter.TV

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Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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