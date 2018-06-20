Анфиса Чехова: "Главный источник вдохновения - это любовь"

В феврале Анфиса Чехова представила книгу стихов "Стихи. Мысли. Чувства". В интервью каналу Piter.TV телеведущая призналась, какие чувства вдохновляют ее в жизни.

Главного источника вдохновения не существует, наверное. Вдохновение я черпаю из разных источников. Самым приятным источником является любовь - во всех ее проявлениях. Не только для написания стихов, а вообще для жизни, для всего. Если в моей жизни нет любви, то я очень... лишена энергии, вот. Чем больше в моей жизни любви, тем больше я готова делиться с людьми тем, что из меня прет. То же самое со стихами. Я их иногда пишу от событий в своей жизни, иногда просто глядя в окно, задумавшись, вдруг какая-то картинка разворачивается, иногда от рассказов своих подруг - поговорили, она рассказала свою какую-то историю, и у меня развернулась картинка, и я написала стих. Иногда просто хочу выложить фотографию и думаю: "Давно стихов не писала", и глядя на фотографию, пишу стих. Вот, они все из разных источников совершенно рождаются.

Анфиса Чехова, телеведущая.