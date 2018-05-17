Анфиса Чехова: "Каждая женщина - ведьма"

На минувшей неделе в "Буквоеде" прошла встреча с Анфисой Чеховой. Телеведущая представила свой первый сборник стихов "Стихи. Мысли. Чувства". Чехова поделилась с поклонниками своими мыслями о женском предназначении, феминизме, вдохновении. Она попробовала сформулировать главный совет каждой женщине:

Любовь к себе и самоуважение - это очень важно. Я бы еще дала более мистический совет: каждая женщина - богиня. Она магическое существо, мы об этом все время забываем, делаем проще пареной репы. Нам кажется, что жить какими-то нашими страхами, сомнениями, чувством вины - это в порядке вещей, и все так делают. На самом деле, женщина, лишенная этих качеств, которая живет своими женскими энегиями - она настолько мощная. Я считаю, что каждая женщина - ведьма (это слово не понравится православным).

Если женщина отрицает свою магическую суть, что она может просто вращать энергиями, и мужчине давать такую вообще силу невероятную через себя, она просто портит жизнь не только себе, но и всем своим мужчинам. Поэтому самый главный совет: не забывать, что из нас, простите, рождаются дети, мы - создатели новых людей. Создательницы.

Анфиса Чехова, телеведущая и актриса.