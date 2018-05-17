Анфиса Чехова: "Я поддерживаю посадку на мужское лицо"

Она призналась, что еще не видела этой рекламы, но рассказала о своем отношении к феминизму.

Популярная телеведущая Анфиса Чехова высказалась по поводу слогана из нашумевшей рекламы российского отделения "Reebok" Она призналась, что еще не видела этой рекламы, но рассказала Piter.TV о своем отношении к феминизму.

Я поддерживаю посадку на мужское лицо. (смеется). Я не феминистка, но в этом плане я - революционер. Я считаю, что русские женщины немного задержались в том веке, когда нас можно было приструнить, занизив самооценку. Мужчины этим часто пользовались. Я считаю, что женщина, которая любит и принимает себя – она мощнее энергетически. Но при этом феминизм он подразумевает пренебрежительное отношение к мужчинам. К сожалению, женщина, которая относится к мужчинам пренебрежительно, лишает себя женского счастья. Анфиса Чехова, телеведущая и актриса.

Напомним, в текстах рекламной компании #НиВКакиеРамки звучали неоднозначные слоганы вроде "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо" и "Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу". Провокационные призывы представляла Залина Маршенкулова, автор телеграм-канала "Женская власть".

Видео и фото: Piter.TV