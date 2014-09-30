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Анджелина Джоли снялась с роем пчёл на теле, чтобы привлечь внимание к их защите

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При этом все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах.

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчёл на теле, чтобы привлечь внимание к их защите. Соответствующую съемку провел журнал National Geographic.

Уточяется, что все на площадке, кроме актрисы, были в защитных костюмах. Сама Джоли во время фотосессии не пострадала. Актриса не шевелилась в течении 18 минут. Также на площадке было темно и тихо, чтобы не разозлить пчёл. 

Известно, что в последние десятилетия популяция пчел стремительно сократилась.

Видео: National Geographic
Фото: Global Look Press / Matteo Nardone

Теги: анджелина джоли
Категории: Тема дня, Кино, Культура, Лента новостей,

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