Андрей Сарана надеется, что сейчас Петербург попрощается с коронавирусом

Представитель комитета по здравоохранению рассказал, что пандемия дала городу колоссальный опыт.

Ровно два года назад, 5 марта, в Петербурге официально выявили первый случай заболевания коронавирусом. Заболевшим был студент-медик Рикардо из Италии. По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сараны, сначала никто не понимал серьезности заболевания.

Отношение было такое, что это заболевание, как грипп, быстро придет и должно быстро закончиться. Я – точно оптимист, и хотелось верить в лучшее. поделился Сарана с "Петербургском дневником".

Расчет средств индивидуальной защиты был всего на один месяц. Однако все оказалось совсем не легко и не быстро. Оказалось, что исход тяжело спрогнозировать.

Городу удалось довольно быстро развернуть койки и организовать поставку ИВЛ. Позже стало понятно, что в таком количестве ИВЛ нет такой необходимости. Сейчас они переориентированы на другое.

Сейчас, когда пришел "омикрон", уже было понимание, что это будет быстрый подъем и быстрый уход и можно сделать прогноз. Так оно и вышло. Надеюсь, что сейчас мы все-таки попрощаемся с COVID-19. Не знаю, перейдет ли он в сезонный грипп, но очевидно, что возможности лекарственного обеспечения, технические возможности достаточны для того, чтобы встретиться с новым вызовом. Андрей Сарана.

Есть вероятность, что в будущем может появиться новый вирус или бактерия. Пандемия коронавируса была серьезным уроком, но она дала колоссальный опыт.

Фото: Piter.tv