Глава Группы ЛСР Андрей Молчанов увеличил свою долю в компании

Сейчас же ему принадлежат 53,1% акций напрямую и 11,2% косвенно.

Генеральный директор, председатель правления ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов увеличил свою долю в компании с 61% до 64%. Об этом говорится в официальных документах ЛСР.

Ранее Молчанов владел напрямую 50,3% акций и 10,6% косвенно. Сейчас же ему принадлежат 53,1% акций напрямую и 11,2% косвенно.

Известно, что перед передачей акции выкупило ПАО "Группа ЛСР". Однако неизвестно, у кого они были выкуплены. Напомним, в начале сентября Молчанов уже увеличил с 9,45% до 10,6% акций косвенно.

Ранее стало известно, что девелоперская компания "ФСК" купила земельный участок в Петербурге у Группы ЛСР.

Фото: council.gov.ru