Андрей Федорцов: "Я был сердитым Дедом Морозом, дети боялись меня"

Актер подвел итоги уходящего года и рассказал Piter.TV о самом необычном праздновании новогодней ночи, своих желаниях, подарках для друзей и любимых фильмах.

Андрей, каким был для вас уходящий год?

В этом году с работой все сложилось просто прекрасно. Я принял участие в съемках нескольких хороших сериалов, и практически везде я играл отца. Я был отцом Серёжи Лавыгина, Миши Галустяна, младшего Бондарчука – Сергея. Мы все очень не похожи внешне, но в сценах получаются именно отцовские чувства, и это здорово! В общем, у меня был год отца (смеется). У меня и своих четверо детей.

Как будете праздновать Новый год?

Все как обычно: 30 декабря у меня спектакль. 31-го будем наряжать ёлку с детьми. С 1 января опять спектакли.

То есть все праздники будете развлекать зрителей?

Не совсем. Я играю в трагикомичных пьесах, где зрители могут и посмеяться, и поплакать. В жизни именно так и происходит: люди не все время смеются, бывает, грустят, или чего-то боятся, испытывают массу разных чувств.

Подводите ли вы итоги года?

Да. У меня есть маленький бумажный ежедневник, который я всегда ношу с собой. Туда я записываю цели на год, а потом вычеркиваю. Пишу планы на следующий год, чтобы ничего не забыть. После этого сразу становится понятно, куда двигаться дальше, что делать.

Есть ли у вас новогодние традиции?

У нас еще маленькие дети, поэтому традиция одна – в час ночи лечь спать (улыбается). Приглашаем друга, который приходит в образе Деда Мороза. Всегда собирались у Насти Мельниковой, но из-за пандемии два года у нее не отмечали. Хотя я очень люблю, когда приходит много людей, детей, есть огромная ёлка.

Вы сами не переодеваетесь в Деда Мороза?

Сейчас нет, мне этого на работе хватает. В студенчестве были времена. Я был очень сердитым Дедом Морозом (смеется). Дети боялись меня. Перед тем, как войти в квартиру, я высыпал на себя ведро снега, в бороду клал шишки. Как будто я только что вышел из леса. Рядом со мной всегда была Снегурочка, которая выше меня почти в два раза. Я ее ругал. Был не злым Дедом Морозом, но суровым и справедливым. Мой герой был не классическим волшебником, а, скорее, лесным бодрячком (смеется).

Сбывались ли ваши новогодние желания? Верите ли в новогоднее чудо?

Конечно! Многие мои друзья-артисты суеверны. Я в этом смысле советский человек: когда в трамвае попадался счастливый билетик, как и все, съедал его наудачу.

Чего больше всего хотите?

Чтобы дети выросли порядочными людьми, а у близких людей и друзей все было хорошо.

Готовите ли список подарков, как сейчас говорят "вишлисты"?

Эти списки пришли к нам с Запада. Я люблю, когда подарок приготовили именно для меня, от души, чтобы в нем был смысл. Мои друзья об этом знают. Например, Андрей Носков однажды привез мне из Италии кусочек лавы. Другой друг может подарить старую виниловую пластинку. Девчонки в театре делают руками интересные вещи. Не люблю стандартное покупное. Но это не касается виски (смеется).

Какие подарки дарите друзьям?

Например, для очень хорошего артиста театра "У Никитских ворот" Дениса Юченкова мы женой готовим специальный подарок к 50-летию. Мне кажется, подарок – это твое отношение к человеку, по подарку можно определить, как мужчина относится к женщине, знает ли ее. Не очень понимаю, когда дарят смартфоны. Я технику и так покупаю, если надо. На праздники нужно делать особенные подарки. Это может быть даже простая вещь, элементарная, но выбранная именно для этого человека, поэтому ценная.

Любимый фильм (кроме "Иронии судьбы…") для просмотра в новогодние праздники?

Очень люблю "Друзей", "Теорию большого взрыва" и сериал "СеняФедя". Нас и так в последнее время окружает много тяжелых новостей, поэтому нужно питать себя радостью и гармонией. В сериале "Друзья" нет ни одной шутки ниже пояса, показаны прекрасные отношения. "СеняФедя" тоже вызывает светлые чувства.

Какая новогодняя ночь стала для вас особенной?

Когда мы были в поезде с Костей Хабенским. Помню, вышли покурить в тамбур, а нас закрыли с двух сторон. В те времена, а это было, кажется, в 2002 году, в новогоднюю ночь закрывали поезда, чтобы они не шатались. Мы встретили Новый год в тамбуре, просидели там до половины второго ночи.

Еще вспоминается ночь в общежитии театрального института в Питере. Меня пригласили в гости девчонки-третьекурсницы. Они мне: "С Новым годом!" – и наливают что-то. Я тогда ничего не пил, поэтому проснулся в пять утра, ничего не помню, открыта форточка, я замерз, и никого нет. Это был самый паршивый Новый год (смеется). Дурак дураком: напился и заснул. Не знал в то время, что спиртное на меня так действует.

Фото: пресс-служба СТС, Instagram / fedortsovandrey2020