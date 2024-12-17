Богданавичус назначен главным тренером женской футбольной команды "Зенит"

Он трижды становился чемпионом России.

Андрей Богданавичус назначен на должность главного тренера женской футбольной команды "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Специалист присоединился к тренерскому штабу женской команды в 2022 году, занимая позицию помощника главного тренера. За время работы в клубе 36-летний тренер трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал Суперкубок страны.

Богданавичус отметил, что назначение является для него "большой честью и ответственностью". Он подчеркнул, что знаком с командой уже четвертый сезон и выразил благодарность руководству клуба за оказанное доверие.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"