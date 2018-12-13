Андрей Аствацатуров рассказал о будущем Музея Набокова

Музей В.В. Набокова возглавил писатель, филолог, доцент кафедры истории зарубежных литератур СПБГУ – Андрей Аствацатуров. Журналистам PITER.TV удалось пообщаться с новым директором и узнать - какие изменения произойдут с музеем в ближайшем будущем.

Музей В.В. Набокова возглавил писатель, филолог, доцент кафедры истории зарубежных литератур СПБГУ – Андрей Аствацатуров. Новый директор вступил в свои обязанности 26 апреля и сейчас составляет план по возрождению музея.

Надо оживить жизнь музея. Она конечно велась, тут велась научная деятельность, тут были набоковские чтения - это все очень важно, но нам представляется, что музей может и обладает большим потенциалом. И может играть куда больше как в научной жизни нашего города, так и, собственно говоря, музей и как интеллектуальная площадка.



Андрей Аствацатуров, писатель, филолог, директор музея В.В. Набокова

В планах директора - обновить сайт музея, развивать соцсети, создать виртуальный тур и изменить подход к оформлению экспозиции. Также, руководство музея хочет сохранить то, что делалось в музее ранее - "Набоковские чтения"

Мы собираемся сохранить то, что делалось в музее. Здесь проводились "Набоковские чтения" – это очень важный момент. Мы собираемся, может, добавить какую-нибудь научную конференцию. У меня есть идея раз в два года проводить конференцию по трансатлантическим связям. Андрей Аствацатуров, писатель, филолог, директор музея В.В. Набокова

Андрей Аствацатуров хочет сделать музей живой площадкой – интеллектуальным центром Петербурга. Планирует проводить лекции, посвященные Набокову и проблемам русского зарубежья, а также организовывать встречи современных русских писателей с петербуржцами, но на сегодняшний день это маловероятно – в музее идет ремонт.

Сейчас в музее ведется ремонт и сейчас администрация Адмиралтейского района ведет ремонт на 2-м и 3-м этажах. Только 1-й этаж принадлежит музею и соответственно СПБГУ, а 2-й, 3-й принадлежат школе Бортнянского, тамведется такой варварский, с нашей точки зрения, крайне некорректный ремонт – этот ремонт надо как-то консервировать и приостанавливать, но в перспективе, конечно необходимо, чтобы второй и третий этаж и подвальное помещение были конечно переданы музею. Андрей Аствацатуров, писатель, филолог, директор музея В.В. Набокова

Американский фонд Владимира Набокова готов предоставить музею архив писателя – 300 коробок с фотографиями и документами. Для хранения этого уникального архива необходимо пространство.



Вера Иптышева, Илья Демушкан



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