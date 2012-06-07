Андреева вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Россиянка обыграла в четвертьфинале Соболенко.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Соперницей 38-й ракетки мира в четвертьфинале турнира была белорусская спортсменка Арина Соболенко. Андреева одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

В полуфинале "Ролан Гаррос" Андреева сыграет против итальянки Ясмин Паолини. Встреча пройдет вечером 6 июня.

Ранее мы сообщали, что Андреева вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros