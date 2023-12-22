Андреева вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
Соперницей 38-й ракетки мира в четвертом круге турнира была представительница Франции Варвара Грачева. Андреева одержала победу со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Для Андреевой это первый выход в четвертьфинал турнира Большого шлема. Ее следующей соперницей станет белорусская спортсменка Арина Соболенко.
Ранее мы сообщали, что Надаль уступил в первом круге "Ролан Гаррос".
Видео: YouTube / Roland-Garros
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