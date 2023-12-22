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Андреева вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

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Россиянка обыграла Грачеву со счетом 7:5, 6:2.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Соперницей 38-й ракетки мира в четвертом круге турнира была представительница Франции Варвара Грачева. Андреева одержала победу со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Для Андреевой это первый выход в четвертьфинал турнира Большого шлема. Ее следующей соперницей станет белорусская спортсменка Арина Соболенко.

Ранее мы сообщали, что Надаль уступил в первом круге "Ролан Гаррос".

Видео: YouTube / Roland-Garros

Теги: wta, варвара грачева, мирра андреева, ролан гаррос
Категории: Лента новостей, Новости России,

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