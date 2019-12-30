Лидирует Москва, за ней - Петербург.

Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на результаты исследования "Авито.Работа". Самый высокий уровень зарегистрирован на территории Москвы - 57,500 рублей ежемесячно. Таким образом показатель превысил среднероссийскую оплату труда в 1,5 раза. Рост уровня заработной платы за последний год в данном регионе составил 12,1%.

В Петербурге работники в среднем получают 47,900 рублей. Далее в рейтинге лидируют Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар. В самом низу списка - Ульяновск, Тольятти и Волгоград с примерной ЗП около 29,800 рублей. Наибольшие зарплаты зафиксированы у сотрудников в сфере строительства, красоты, автомобильного бизнеса.

Ранее Piter.tv писал о том, что Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году.

