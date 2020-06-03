Аналитики допустили доллар по ₽90 во втором квартале 2020 года

В базовый сценарий эксперты заложили вторую волну коронавируса, которая отразится на ценах на нефть.

Доллар может стоить по 90 руб., если в мире произойдет вторая волна коронавируса. Согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в таком случае властям вновь придется вводить ограничения, чтобы не допустить пандемии.

В базовом сценарии аналитиков говорится, что во втором полугодии 2020 года рублей существенно ослабнет из-за нового снижения цен на нефть, оттока капиталов с развивающихся рынков, а также сезонного спроса на валюту. В четвертом квартале доллар может стоить в районе 87-91 рублей. Его укрепление на уровне 83-87 рублей произойдет в 2023 году.

Эксперты полагают, что в оптимистичном сценарии кур доллара составит в четвертом квартале 85 рублей, а в пессимистичном – 100 рублей. В ЦМАКП пояснили, что в базовый сценарий заложена вторая волна коронавируса, которая отразится на стоимости нефти. До конца года цены на сырье будут колебаться на уровне $35-37 за баррель.

Видео: Youtube/ Сбербанк TV