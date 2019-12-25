Аналитик рассказал, когда лучше всего оформлять кредит

Эксперт посоветовал также не зацикливаться на одном банке.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган назвал агентству "Прайм" лучшее время для оформления кредита. Он отметил, что лучше всего это делать, когда банки закрывают отчетный период. Таким образом, оформлять кредит лучше всего в конце месяца, квартала полугодия или года.

По словам аналитика, в это время менеджеры стараются нарастить продажи, и клиенты могут обсудить скидки и бонусы при оформлении займа. Посоветовал Коган также рассматривать предложения от нескольких банков.

Эксперт отметил, что необходимо перед оформлением кредита учесть свою предельную долговую нагрузку по всем выплатам. По словам Когана, она не должна быть выше 50% от свободных средств. Посоветовал эксперт позаботиться и о финансовой подушке безопасности, в которую следует включить оплату как минимум процентной части кредита.

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