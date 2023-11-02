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Аналитик рассказала, что некоторым россиянам увеличат платежи за воду
Сегодня, 8:09
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Аналитик рассказала, что некоторым россиянам увеличат платежи за воду

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По ее словам, нововведение не затронет жителей Москвы.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина рассказала, что некоторым россиянам увеличат платежи за воду. Об этом она сообщила в интервью агентству "Прайм".

Эксперт прокомментировала новость о планах Минстроя повысить плату за воду при отсутствии приборов учета. Речь идет об увеличении повышающего коэффициента (1,5) в два раза. Это должно сократить число тех, кому выгоднее платить не по счетчикам, а по нормам.

Чуркина отметила, что нововведение не затронет жителей Москвы, поскольку для них повышающий коэффициент был установлен еще в 2023 году. По ее словам, опыт столицы используется Минстроем в качестве обоснования необходимости расширения данной практики на всю страну.

Ранее Набиуллина заявила, что жители России продолжают ощущать высокий рост цен.

Фото: pxhere.com

Теги: аналитик, вода, повышение цен
Категории: Лента новостей, Новости России,

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