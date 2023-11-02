Аналитик рассказала, что некоторым россиянам увеличат платежи за воду

По ее словам, нововведение не затронет жителей Москвы.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина рассказала, что некоторым россиянам увеличат платежи за воду. Об этом она сообщила в интервью агентству "Прайм".

Эксперт прокомментировала новость о планах Минстроя повысить плату за воду при отсутствии приборов учета. Речь идет об увеличении повышающего коэффициента (1,5) в два раза. Это должно сократить число тех, кому выгоднее платить не по счетчикам, а по нормам.

Чуркина отметила, что нововведение не затронет жителей Москвы, поскольку для них повышающий коэффициент был установлен еще в 2023 году. По ее словам, опыт столицы используется Минстроем в качестве обоснования необходимости расширения данной практики на всю страну.

Ранее Набиуллина заявила, что жители России продолжают ощущать высокий рост цен.

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