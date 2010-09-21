Аналитик объяснил, почему к Новому году иностранная валюта традиционно дорожает

В новогодние праздники спрос в том числе растет спрос на импортные товары.

Аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал агентству "Прайм", что к Новому году иностранная валюта традиционно дорожает. Он отметил, что это имеет обоснованную экономическую подоплеку.

Аналитик подчеркнул, что в России долгие новогодние каникулы, в это время растет потребление товаров, в том числе импортных. По этой причине продавцы совершают закупки на валюту, которую начинают скупать заранее.

Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом. Для этого необходима иностранная валюта, что приводит к повышенному спросу на валюту и ослаблению рубля. Андрей Маслов, аналитик ФГ "ФИНАМ"

По словам Маслова, в России у компаний финансовый год совпадает с календарным. В результате как раз на конец года приходится пик валютных выплат по внешнему долгу. Растут и бюджетные расходы к концу года. Это увеличивает объем рублевой ликвидности на рынке.

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