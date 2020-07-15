Спрос россиян на валюту стал рекордным за два года

Объем покупок валюты составил почти 160 млрд рублей.

Спрос россиян на иностранную валюту в октябре 2025-го стал рекордным за два года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центробанка.

Объем покупок валюты составил почти 160 млрд рублей. По сравнению с сентябрем показатель вырос на 80%. Вместе с этим возросла активность корпоративного сектора. Компании купили иностранную валюту на 3 трлн рублей.

Также сообщается, что экспортеры в октябре распродали более 8 млрд долларов. Общий объем сделок на валютном рынке вырос почти на 70%. По мнению экспертов, повышенный спрос связан с обострением геополитической ситуации при администрации президента США Дональда Трампа.

