Депутат ЗакСа Михаил Амосов требует закрыть "переход смерти"

Михаил Амосов предлагает закрыть железнодорожный переход в створе Туристской улицы из-за частых аварийных ситуаций.

Депутат ЗакСа Михаил Амосов предложил обеспечить безопасный пешеходный переход через железнодорожный путь в створе Туристской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе фракции "ЯБЛОКО" ЗакСа.

Он отметил, что за 2017 год на данном переходе попали под ппоездом оказалось 4 человека. Соответствующее обращение парламентарий направил начальнику Октябрьской железной дороги Владимиру Голоскокову.

"Несмотря на то, что пешеходный переход оборудован светофором и необходимыми предупреждающими знаками, на нем продолжают гибнуть люди. Думаю, что самым безопасным вариантом будет создание в этом месте надземного или подземного перехода", - предлагает Михаил Амосов.

Также российский политик добавил, что временной мерой может стать введение режима низкой скорости поездов при проезде через пешеходный переход и кратковременной остановки железнодорожного транспорта перед самим переходом.

Известно, что переход часто используют жители ближайших домов. По мнению Амосова открытие станции метро "Беговая" может увеличить поток пешеходов через переход – а значит, и вероятность аварийных ситуаций.

Кроме того, председатель петербургского отделения партии "ЯБЛОКО" предложил закрыть железнодорожную платформу Яхтенная, так как она не соответствуюет транспортным потребностям жителей района. А в районе пересечения с Туристской улицей недалеко от строящегося "Лахта центра" построить новую платформу.