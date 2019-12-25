Петербургское "Яблоко" предложило отменить закон об иноагентах

В среду, 15 декабря, Законодательное собрание Петербурга рассмотрит поправки в закон об иноагентах. Фракция "Яблоко" предлагает отменить закон как таковой. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Борис Вишневский.
Это внесенный фракцией "Яблоко" проект законодательной инициативы в Госдуме - полном вычеркивании дискриминационного понятия "иностранных агентов" из российского законодательства. Мы уверены, что законы об "иностранных агентах" нельзя исправить. Их можно только отменить.
Борис Вишневский.
Напомним, в городском Заксе создавали рабочую группу, которая разрабатывает поправки в закон об иноагентах. В нее вошли Марина Шишкина, Борис Вишневский, Ирина Иванова, Павел Иткин, а также журналисты. Путин считает, что российский закон гораздо мягче зарубежных.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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