Петербургское "Яблоко" предложило отменить закон об иноагентах

Региональные парламенты могут предложить свои поправки в федеральный закон.

В среду, 15 декабря, Законодательное собрание Петербурга рассмотрит поправки в закон об иноагентах. Фракция "Яблоко" предлагает отменить закон как таковой. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Борис Вишневский.

Это внесенный фракцией "Яблоко" проект законодательной инициативы в Госдуме - полном вычеркивании дискриминационного понятия "иностранных агентов" из российского законодательства. Мы уверены, что законы об "иностранных агентах" нельзя исправить. Их можно только отменить. Борис Вишневский.

Напомним, в городском Заксе создавали рабочую группу, которая разрабатывает поправки в закон об иноагентах. В нее вошли Марина Шишкина, Борис Вишневский, Ирина Иванова, Павел Иткин, а также журналисты. Путин считает, что российский закон гораздо мягче зарубежных.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга