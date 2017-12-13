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Самолет-разведчик США 4 часа летал у границ Ленобласти
Вчера, 22:37
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ProkVad
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Самолет-разведчик США 4 часа летал у границ Ленобласти

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Самолёт США 4 часа находился у границ Ленобласти.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W сегодня, 20 февраля, совершал продолжительный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Изначально самолёт вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, позже совершил пролет вблизи южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем в течение более четырех часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Сообщает "Интерфакс".

Напомним, что 29 января американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился к самолету США на расстояние в 5 футов (1,5 метра). Данный маневр вынудил летчика США досрочно прекратить операцию.

Видео: YouTube / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Теги: американский самолет-разведчик , ленобласть , россия , спб , сша
Категории: Лента новостей Новости СПб Мировые новости

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