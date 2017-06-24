США опубликовали новые видео перехвата самолета-разведчика США у границ России

На YouTube появились дополнительные новые видео, на которых, по утверждениям американских военных, Российский самолет подошел к американскому самолету - разведчику на опасно близкое расстояние.

На официальном сайте 6 флота ВМС США появились дополнительные 5 видео, на которых с разных ракурсов показано, по их утверждениям, опасное сближение СУ- 27 с самолетом - разведчиком EP-3 Aries США над Черным морем. Piter.TV ранее публиковал первое видео и рассказывал подробно об этом инциденте.

Пентагон заявляет, что российский самолет сблизился с самолетом на расстояние 5 футов (1,5 метра) и из-за этого разведывательному самолету пришлось прервать операцию и вернуться на базу.

В Минобороны России заявили, что нештатных ситуаций в небе не было. Экипаж российской боевой машины идентифицировал неопознанный объект и сопровождал его, не допуская нарушения границы.

Видео: YouTube/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet