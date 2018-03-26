Американские военные показали лазерную акустическую пушку

На популярном видеохостинге появилось видео с новым видом нелетального оружия.

Группа военных разработчиков и министерства обороны США представили прототип лазерной акустической пушки. Эта установка работает с помощью двух лазеров. Один из них производит импульс, формирующий в воздухе плазменный шар. А второй "стреляет" лучом низкого диапазона. В точке, где соединяются оба луча, появляется яркое свечение и громкий звук.

По опубликованному видео можно понять, что звуки, которые издает эта пушка очень громкие и неприятные для человеческого уха. Разработчики уверяют, что сформировать плазменный шар удалось на расстоянии 30 километров. Инженеры сообщают, что планируют обучить установку голосу и использовать в дальнейшем для разгона несанкционированных демонстраций.

Видео: YouTube/Patrick Tucker