Байден: США и Израиль договорились развивать лазерное оружие

Глава США рассказал о военном сотрудничестве с еврейскими коллегами.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США и Израиль договорились развивать и создавать новое лазерное оружие в рамках военного сотрудничества. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром еврейского государства Яиром Лапидом. Политик подчеркнул, что эта задача будет выполняться ради обеспечения безопасности как Израиля, так и военных из США.

Оборонные секторы США и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных. Джо Байден, президент США

Байден: ослабление влияния США на Ближнем Востоке приведет туда КНР и Россию.

Фото и видео: Белый дом