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Байден: США и Израиль договорились развивать лазерное оружие

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Глава США рассказал о военном сотрудничестве с еврейскими коллегами.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США и Израиль договорились развивать и создавать новое лазерное оружие в рамках военного сотрудничества. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром еврейского государства Яиром Лапидом. Политик подчеркнул, что эта задача будет выполняться ради обеспечения безопасности как Израиля, так и военных из США.

Оборонные секторы США и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных.

Джо Байден, президент США

Байден: ослабление влияния США на Ближнем Востоке приведет туда КНР и Россию.

Фото и видео: Белый дом

Теги: военное сотрудничество, джо байден, израиль, лазерное оружие, яир лапид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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