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Байден: ослабление влияния США на Ближнем Востоке приведет туда КНР и Россию

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Глава США назвал задачи, с которыми он прибыл в регион.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что ослабление влияния США на Ближнем Востоке приведет в регион Китай и Россию. Таким образом, по мнению главы государства, Вашингтону не следует допускать возможности того, чтобы в сформировавшийся "вакуум" попали Пекин и Москва. Этим заявлением политик прокомментировал задачи своей рабочей поездки на Ближний Восток в рамках совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Яиром Лапидом.

В широком смысле слова цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США. Продвижении таким образом, которое позволило бы нам исправить то, что я считаю ошибкой – ослабление нашего влияния.

Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома напомнил о том, что у него запланированы встречи с политическими лидерами из десяти стран. Байден уверен в том, что сейчас на карту поставлен ряд вопросов, по которым Вашингтон должен внести ясность ради сохранения лидерства в регионе Ближнего Востока.

Байден призвал добиваться, чтобы спецоперация России стала ее "стратегическим провалом".

Фото и видео: Белый дом

Теги: ближний восток, джо байден, израиль, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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