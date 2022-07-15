Байден призвал добиваться, чтобы спецоперация России стала ее "стратегическим провалом"

Президент США призвал страны к "защите демократии".

Американский президент Джо Байден призвал добиваться, чтобы специальная военная операция России на территории Украины стала ее "стратегическим провалом". Соответствующее заявление глава США сделал в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Накануне политик прибыл в еврейское государство с рабочим визитом.

США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ… должна быть стратегическим провалом, а свободный мир должен поддержать решимость. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома утверждает, что российская деятельность на Украине является вызовом для всего мира, так как угрожает глобальной стабильности. Он надеется, что Запад и еще не присоединившиеся коллективной позиции страны помогут Вашингтону защитить демократию.

Байден: США могут применить силу против Ирана в случае неудачи переговоров по СВПД.

Фото и видео: Белый дом