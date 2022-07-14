Байден: США могут применить силу против Ирана в случае неудачи переговоров по СВПД

Лидер США назвал силовые методы в отношении тегерана "крайней мерой".

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США могут применить силу против Ирана в случае неудачи по переговорам СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий). Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного 12-го телеканала Израиля. Политик уточнил, что Вашингтон не позволит, чтобы Тегеран получил для собственного использования ядерное оружие. Однако силовые методы будут применяться Белым домом только в качестве крайней меры.

В качестве крайней меры, да. <…> Не буду спекулировать про это, но Иран не должен получить ядерное оружие. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома считает "гигантской ошибкой" решение предыдущей администрации США при президенте Дональде Трампе выйти из СВПД с Ираном по ядерной программе. По мнению политика, сейчас Тегеран гораздо ближе к созданию ядерного оружия, чем был до этого.

Лавров выразил надежду, что США снимут санкции с Ирана.

Фото и видео: Channel 12 News Israel