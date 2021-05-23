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Американская журналистка заявила о сокрытии в СМИ данных о ситуации на Украине
Сегодня, 10:19
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Американская журналистка заявила о сокрытии в СМИ данных о ситуации на Украине

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Лара Логан объяснила, что западным СМИ приходится распространять "фейк-ньюс".

Американская журналистка Лара Логан заявила о сокрытии в СМИ данных о ситуации на Украине. Такое заявление корреспондентка сделала в эфире местного телеканала Real America"s Voice. По мнению гостьи шоу, западная пресса вынуждена распространять ложную информацию по кризису на Украине, а также представлять российскую деятельность в невыгодном для Москвы свете. Логан указала на то, что сотрудникам СМИ приходится верить всему плохому, что говорят о РФ, а также "любить Украину".

На мой взгляд, сейчас очень много дезинформации, мы никогда раньше не наблюдали ничего подобного. Нас загнали в рамки.

Лора Логан, американская журналистка

Журналистка считает, что на данный момент западные СМИ не признают реальность происходящего на Украине. Пресса якобы закрывает глаза на факты проявления нацизма. Логан уточнила, что у США есть история того, что разведывательные организации финансировали и поставляли оружие местным нацистам. 

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Фото и видео: Real America"s Voice

Теги: real america's voice, запад, лара логан, сми, фейк-ньюс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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