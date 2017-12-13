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Видео: Американская саночница Эмили Суини вылетела из саней на скорости 100км/час

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Эмили Суини смогла самостоятельно добраться до финиша, после чего ее госпитализировали.

Травмой закончился заезд на санной трассе Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане для американской спортсменки Эмили Суини.

Эмили Суини входя в поворот, допустила ошибку, из-за которой сани начало таскать по желобу, а затем девушку и вовсе выбросило из саней. К счастью, края не дали ей вылететь за пределы трассы. Девушка смогла самостоятельно добраться до финиша, после чего она была госпитализирована.

Сообщается, что Эмили Суини обошлась без переломов. У нее диагностирован вывих лодыжки, и она может самостоятельно передвигаться.

Видео: YouTube/ Sport Top

 

Теги: видео падения , зимняя олимпиада , олимпиада 2018 , пхёнчхан , спорт , южная корея
Категории: Лента новостей Мировые новости Спорт

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