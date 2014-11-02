Американская медклиника выкупила помещения у Выборг-банка под свой офис

ООО "Американская медицинская клиника" приобрело помещения у Выборг-банка за 125,5 млн. рублей.

Американская медицинская клиника выкупила помещения у Выборг-банка под свой офис в центре Петербурга. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Итоги торгов подвели во вторник, 1 июня. Так, ООО "Американская медицинская клиника" приобрело помещения у Выборг-банка за 125,5 млн. рублей. Отметим, что начальная стоимость составляла 104,5 млн. рублей.

Коммерческие помещения расположены в центре города, на набережной реки Мойки, которые занимают два этажа четырехэтажного дома. Известно, что на момент продажи в здании располагались офисы холдинговой компании "Адамант" и Американской медицинской клиники.

Мы довольны результатом торгов. Лот был продан в рамках процедуры банкротства с первых торгов и с хорошим превышением начальной цены. Итоговая цена (около 126 тыс. руб./кв.м) соответствует ожиданиям рынка. Ольга Желудкова, заместитель генерального директора РАД.

Ранее мы писали, что автограф Эйнштейна продали на аукционе в Петербурге за 500 тысяч рублей. Лот обошелся покупателю в 500 тысяч рублей.

Фото: yandex.ru/maps