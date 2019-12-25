Автограф Эйнштейна продали на аукционе в Петербурге за 500 тысяч рублей

Подпись известного ученого стоит на книге Адольфа Вюльнера "Экспериментальная физика и учение о радиации".

На торгах в Петербурге продали книгу с автографом лауреата Нобелевской премии по физике, автора теории относительности Альберта Эйнштейна. Лот обошелся покупателю в 500 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Российского аукционного дома.

Подпись ученого была впервые выставлена на торги в России. Эйнштейн оставил свой автограф на книге Адольфа Вюльнера "Экспериментальная физика и учение о радиации".

Также с молотка за 370 тысяч рублей ушли пуанты балерины Майи Плисецкой с ее автографом и фотография композитора Петра Чайковского с его дарственной подписью. Всего на торги было выставлено 311 предметов.

Ранее редкое издание "Вишневого сада" выставили на продажу.

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