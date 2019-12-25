Американская компания хочет судиться с Малаховым из-за выпуска о "Ласковом мае"

Программа была посвящена 35-летию группы.

Американская компания World Media Alliance Label inc заявила о намерении подать в суд на Андрея Малахова из-за выпуска, посвященного 35-летию группы "Ласковый май". Об этом сообщил в Instagram продюсер музыкального коллектива Андрей Разин.

В тексте публикации он утверждает, что права на все песни "Ласкового мая", как и товарные знаки, документальные фильмы, видеоклипы, все фото- и видеоархивы и фонограммы принадлежат компании World Media Alliance Label inc. Теперь она будет судиться с российским телевидением как в России, так и за рубежом. Разин заявил, что в шоу Малахова были нарушены авторские права.

При этом сам Разин, как и Юрий Шатунов могут исполнять хиты "Ласкового мая" без каких-либо ограничений.

Ранее Малахов и Кудрявцева рассказали о гонорарах звезд за участие в телешоу.

Фото: Instagram / malakhov007, razin_andrei_lm