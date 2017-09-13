"Американская история ужасов" 7 сезон, 2 серия: раскрываем кто умрет

Рассказываем, какие тайны были раскрыты во второй серии седьмого сезона.

Элли находит в своей постели жуткого клоуна и бежит рассказывать об этом своей жене Айви. Они вооружаются острым оружием , чтобы напасть на незваного гостя, но никого не находят.

Элли все больше начинает убеждаться в том, что она сходит с ума. В это время к ребенку пары заявляется клоун Твисти. Было ли появление убийцы настоящим или ребенку все просто приснилось? Зрителям рассказывают историю приемного сына Элли и Айви. Мальчик оказался свидетелем одного из убийств “клоунов” и теперь боится, что станет их следующей жертвой. Няня его успокаивает, заверяя ребенка, что об этом никто не узнает.

Как и его родители, мальчик боится таинственного дома через дорогу. Няня убеждает ребенка избавиться от его страхов и пойти в гости к соседям. Они заехали в дом недавно, после совершенного в нем убийства. Именно Элли нашла бывших хозяев мертвыми.

В серии становится известно, что после выборов президента США Кая жестоко избивают мигранты. После нападения, герой решает баллотироваться в Городской совет.

В конце эпизода на дом главных героев нападают неизвестные и Элли защищает сына, стреляя в нападающего. Кем же окажется таинственный преступник мы узнаем в следующем эпизоде сериала.