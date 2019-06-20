Владимир Путин оценил возможности "большой сделки" с США

Президент России в рамках "Прямой линии" ответил на вопрос, связанный с внешней политикой страны.

Владимир Путин оценил шансы заключения "большой сделки" с Америкой по "сирийскому вопросу". Политическая ситуация в данном регионе продолжает оставаться нестабильной.

"Что значит "сделка"? Это какое-то коммерческое предприятие. Нет, мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами" - заявил президент России.

Путин добавил, что с партнёрами "можно договариваться" о способах решения мировых проблем. Президент отметил, что вопрос политического урегулирования в Сирии является первоочередным. Решить его можно "при доброй воле всех заинтересованных сторон".

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"