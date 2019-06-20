Владимир Путин оценил возможности "большой сделки" с США

Владимир Путин оценил шансы заключения "большой сделки" с Америкой по "сирийскому вопросу". Политическая ситуация в данном регионе продолжает оставаться нестабильной.
"Что значит "сделка"? Это какое-то коммерческое предприятие. Нет, мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами"
- заявил президент России.
Путин добавил, что с партнёрами "можно договариваться" о способах решения мировых проблем. Президент отметил, что вопрос политического урегулирования в Сирии является первоочередным. Решить его можно "при доброй воле всех заинтересованных сторон".
Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
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