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Amazon показали трейлер сериала по ролевой игре

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Премьера сериала запланирована на 3 апреля.

В сети появился трейлер фэнтези-сериала "Tales From the Loop", в основу которой легла одноименная ролевая игра Нилса Хинца и и художника Саймона Столенгага. Видео было опубликовано на официльном ютуб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video. 

Сюжет сериала разворачивается вокруг разных людей, которые живут возле огромной машины-ускорителя Loop. Так как техника была придумана для для исследования тайн вселенной, то местные обитатели нередко сталкиваются с фантастическими вещами.

Главные роли в сериале сыграли Ребекка Холл ("Железный человек 3"), Пол Шнайдер ("Воды слонам!"), Дункан Джойнер ("Смертельное оружие"), Эбби Райдер Фортсон ("Человек-Муравей и Оса"), Джонатан Прайс ("Игра престолов") и другие.

Премьера сериала запланирована на 3 апреля.
Видео: Amazon Prime Video. 

Теги: трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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