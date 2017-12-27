Видео: аллигаторы заживо вмерзли в лед в США

В одном из зоопарков США водоем для аллигаторов замерз вместе с чешуйчатыми обитателями.

В зоопарке "Шарлотт Ривер Свомп Парк" в Северной Каролине произошло природное ЧП. Из-за аномальных холодов здесь полностью промерз бассейн с аллигаторами. Искусственный водоем в прямом смысле заледенел, а над поверхностью остались торчащие пасти и хвосты пресмыкающихся. В социальных сетях природного парка уже появились эксклюзивные кадры этого происшествия.

Служители зоопарка поспешили успокоить любителей аллигаторов и зоозащитников. Ученые уверяют, что крокодилы подо льдом не умерли, а впали в спячку. Их организмы приспособлены к минусовой температуре, и могут несколько недель существовать в таком режиме. Как только лед оттает, аллигаторы проснутся и вернутся к нормальной жизни. Задача сотрудников зоопарка сейчас - обеспечить животным доступ к кислороду.

Видео: Facebook