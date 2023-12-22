По словам эксперта, людям, чувствительным к тополиному пуху, рекомендуется чаще проводить влажную уборку дома.

Крупных медицинский учреждений Надежда Логина рассказала, как защититься от тополиного пуха. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, людям, чувствительным к тополиному пуху, рекомендуется чаще проводить влажную уборку дома и проветривать помещение вечером, когда нет ветра. Она также рекомендует ставить на окна сетки, чтобы пух не залетал в дом. Логина отметила, что аллергики принимают антигистаминные препараты в период активного цветения.

Также аллерголог призвала избегать мест, где появляется большое количество уха. Логина рекомендует носить одежду, которая максимально закрывает кожу.

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