Алкогольная посиделка на Брюсовской улице закончилась выстрелом из травмата в женщину

В пылу ссоры мужчина ранил свою знакомую пулей в бедро.

Под конец праздничных выходных в Петербурге посиделка мужчины с женщиной в доме №7 по Брюсовской улице закончилась довольно печально. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, совместное распитие алкоголя переросло в ссору, а ссора – в выстрел из травмата. Пуля пришлась в бедро 49-летней женщине.

По словам пострадавшей, ее знакомый 50-летний собутыльник в пылу конфликта выстрелил в нее из пистолета и скрылся с места происшествия на своем "Пежо". За руль злоумышленник сел пьяным. Раненая женщина смогла вызвать себе скорую, в удовлетворительном состоянии ее госпитализировали и вскоре отпустили после оказания помощи.

Стрелка полиция задержала на Васильевском острове, в салоне машины нашли тот самый пистолет, из которого мужчина выстрелил в собутыльницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения

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