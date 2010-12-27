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Алкоголик "заминировал" "Семью" на Верейской улице
Сегодня, 10:02
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lesjasap
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Алкоголик "заминировал" "Семью" на Верейской улице

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Пьяный петербуржец объявил продавцам о минировании магазина.

Пьяный 47-летний петербуржец заявил о закладке бомбы в супермаркете “Семья”. Вечером 23 октября правоохранительные органы искали взрывное устройство в “Семье” на Верейской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 
 
Как стало известно, неизвестный мужчина зашел в магазин и проинформировал продавцов о “минировании” заведения. Сотрудники нажали “тревожную” кнопку и вызвали полицейских. Оперативники эвакуировали 30 человек посетителей и рабочего персонала. Однако, подозрительных объектов на территории магазина найдено не было.
 
Мужчину, сообщившего о ложном минировании задержали. Выяснилось, что “террорист” находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы его поступка устанавливаются. 
Теги: верейская улица , семья , сообщение о бомбе
Категории: Новости СПб

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