В России планируют ограничить число торговых точек со спиртным‍

Это меры для увеличения продолжительности жизни до 80 лет.

Экспертный совет прокомментировал проект "Укрепление общественного здоровья". Этот документ является частью нацпроекта "Демография" и содержит ряд предложений по снижению употребления алкоголя, табака и условно вредных продуктов. Это должно увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет (сейчас 72,7 года). Таких показателей Россия должна достичь к 2030 году.

Эксперты считают, что крепкий алкоголь и табак являются основными причинами преждевременной смертности. Поэтому предлагается сократить количество магазинов с алкоголем и табаком. На сегодняшний день в России на 100 тысяч человек приходится более 120 магазинов с алкогольной и табачной продукцией. Количество точек продаж хотят сократить в 2,5 раза (50 точек на 100 тысяч человек).

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