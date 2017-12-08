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Алиса Вокс сняла новый клип в лютеранской церкви

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Певица Алиса Вокс сняла новый клип в лютеранской церкви

Недавно в Петербурге прошла презентация капсульной коллекции дизайнера Алины Герман в коллаборации с брендом SWANK. Презентацию посетила певица, экс-участница группировки "Ленинград" Алиса Вокс. Журналистам PiterTV удалось лично пообщаться с певицей и узнать о ее творческих планах. 

Я сейчас выпускаю новый альбом. Пару дней назад я презентавала новый трек, он называется "Найти", мы сделали акустическую версию - только фортепьяно и я. Мы снимали клип в здании лютеранской церкви, мы снимали прямо во время записи. То есть это максимально живой клип, максимально живое исполнение. Я это сделала специально, для того, чтобы слушатели могли почувствовать то, что я вложила в эту песню, чтобы ничего не отвлекало. Только фортепьяно и мой голос.

Алиса Вокс, певица

Также, певица поделилась, что выпуск альбом планирует на декабрь. А уже на следующей неделе будет снимать новое видео.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Мира Романова

Теги: алиса вокс
Категории: Музыка Новости СПб

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