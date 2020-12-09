Алиса Струкова: «К сожалению, мы лишены счастья видеть зрителей на наших фильмах»

Программный директор кинофестиваля «Окно в Европу» рассказала об особенностях проведения фестиваля в этом году.

Программный директор кинофестиваля "Окно в Европу" Алиса Струкова рассказала о том, в каком формате проходит фестиваль в 2020 году.

Так, из-за пандемии не все смогли приехать в Выборг, в том числе и президент фестиваля Армен Медведев, который руководит процессом из Москвы. В своем видеообращении он подчеркнул, что фестиваль, прежде всего, проводится для зрителей, поэтому сожалеет, что нынешнюю программу смогут увидеть не все желающие.

Фестиваль пройдёт совсем в другом режиме: без яркого шествия по улицам города, без традиционных церемоний открытия и закрытия, без зрителей в зале. Однако будут организованы трансляции с открытия, закрытия фестиваля и пресс-конференций со съемочными группами.

Алиса Струкова также отметила, что во время показов соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора. Присутствующие соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

