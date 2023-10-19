Петербуржцы возмутились кондиционерами на фасаде Дворца бракосочетания № 1

Временные сплит-системы, установленные на историческом здании, вызвали волну критики в соцсетях.

Установка новых кондиционеров на фасаде Дворца бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге вызвала недовольство горожан. Как сообщает Telegram-канал "Подъём", сплит-системы, размещённые на стенах с лепниной, резко контрастируют с архитектурным обликом исторического здания на Английской набережной.

Глава Комитета по делам ЗАГС Оксана Маталина пояснила, что текущие кондиционеры являются временным решением - их установили для тестирования мощности охлаждения помещений. В ближайшее время оборудование заменят на напольные колонные модели, которые лучше впишутся в интерьер.

В ведомстве выразили сожаление по поводу негативной реакции жителей и поблагодарили их за неравнодушное отношение к сохранению культурного наследия города. При этом чиновники подчеркнули, что создание комфортных условий для посетителей остается приоритетной задачей.

Ранее на фасад памятника на Кронверкской незаконно разместили кондиционеры и окна.

Фото: pxhere