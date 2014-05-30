Алиханов возмутился чрезмерными проверками петербургской таможни грузов для Калининграда

Алиханов возмущен ситуацией со взвешивание рыбы перед ее транспортировкой из Петербурга в Калининград. Он отметил, что "это российская продукция. Какой ущерб может быть для госбюджета, если там не 1 тонна, а 1,1 тонны? Всё равно не платится пошлина".

Глава Калининградской области Антон Алиханов считает, что таможня проводит чрезмерные проверки грузов, которые следуют в Калининградскую область из портов Петербурга и области. Об этом в среду, 14 сентября, пишет ТАСС.

Алиханов возмущен ситуацией со взвешивание рыбы перед ее транспортировкой из Петербурга в Калининград. Он отметил, что "это российская продукция. Какой ущерб может быть для госбюджета, если там не 1 тонна, а 1,1 тонны? Всё равно не платится пошлина".

Все аналогичные грузы, рассказал Алиханов, вносятся в систему электронной сертификации "Меркурий". Также он возмущен тщательной проверкой грузов, которые следуют из Петербурга в Калининградскую область. "Когда из Калининграда везут — понимаю, потому что здесь надо проверить, является ли товар российским", — объяснил свою позицию управленец.

Фото: Piter.tv

