Алиев высоко оценивает роль Путина и миротворцев в поддержании мира в Карабахе

Баку планирует продолжать сотрудничество с РФ.

Ильхам Алиев заявил, что высоко оценивает роль российского коллеги Владимира Путина и миротворцев в поддержании мира в Нагорном Карабахе. Такую позицию политик высказал в рамках рабочего визита в Сочи. При этом Баку рассчитывает на развитие отношений с РФ по всем возможным направлениям. Работа миротворцев также будет продлена на 2022 год.За все время нахождения военнослужащих из РФ в регионе не возникало серьезных инцидентов

Мы в двустороннем формате очень много вопросов решили, и сегодня отношения мы характеризуем как отношения стратегических партнеров. Настроены на то, чтобы еще повышать уровень наших взаимоотношений по всем направлениям. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Азербайджанский лидер напомнил коллеге о том, что российские миротворческие силы начали работу в Карабахе с 10 ноября 2020 года. В результате регион оказался свободен от боевых столкновений. При этом там фиксировались только спорадические инциденты, которые в Баку не считают системным кризисом.

Баку дал согласие на встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе.

Фото и видео: Kremlin.ru

